Spaccio di droga all'ombra dell'Anfiteatro: 3 pusher scarcerati (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Annullata la misura cautelare disposta dal gip Rosaria dello Stritto nei confronti di Cristian D’Ambrosio detto 'o Lion, 23enne di Santa Maria Capua Vetere; Antonio Merola, 25enne di Santa Maria Capua Vetere; Riccardo Di Mauro, 54enne di Succivo coinvolti in pestaggi, attentati, spari e stese per Casertanews.it - Spaccio di droga all'ombra dell'Anfiteatro: 3 pusher scarcerati Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Annullata la misura cautelare disposta dal gip Rosariao Stritto nei confronti di Cristian D’Ambrosio detto 'o Lion, 23enne di Santa Maria Capua Vetere; Antonio Merola, 25enne di Santa Maria Capua Vetere; Riccardo Di Mauro, 54enne di Succivo coinvolti in pestaggi, attentati, spari e stese per

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fano, infiltrazioni d'acqua nel tetto della chiesa di Santa Maria Nuova - A Fano le forti piogge dello scorso fine settimana hanno arrecato danni al tetto della chiesa di Santa Maria Nuova, la più importante della città dopo la cattedrale. Da più fessure presenti sul tetto ... (rainews.it)

Chi ristruttura la casa della ex ha diritto al rimborso? - Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ribadito che le spese sostenute dai coniugi durante il matrimonio per i bisogni della famiglia non sono rimborsabili dopo la separazione. (laleggepertutti.it)

La Chirurgia Generale del Valdarno ha un nuovo direttore - Arezzo, 23 ottobre 2024 – Novità importanti all'interno dell'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Il nosocomio di vallata ha infatti un nuovo direttore della Chirurgia Generale e d'Urgenza. Si tratta ... (lanazione.it)