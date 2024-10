Ilfattoquotidiano.it - Sopravvive per un mese chiuso dentro un supermercato mangiando solo brioches: la storia di Mickey

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Immaginate di fare la spesa e di imbattervi in un ospite inaspettato: un cacatua dal ciuffo giallo, appollaiato sugli scaffali, intento a banchettare con le brioche. È ladi, un simpatico volatile che ha trascorso quattro settimane all’interno di undi Sydney, diventando una vera e propria mascotte per i clienti e il personale., un cacatua della specie Cacatua galerita, è rimasto intrappolato nelColes di Campbelltown, nel Nuovo Galles del Sud. Per unintero, ha vissuto tra gli scaffali, nutrendosi esclusivamente di brioche e acqua fornite dal responsabile notturno, che si è affezionato al volatile. La suaha fatto il giro del web, conquistando la simpatia di migliaia di persone: “Il poveronon è mai stato al buio per oltre quattro settimane”, hanno raccontato i soccorritori del Sydney Metropolitan Wildlife Services.