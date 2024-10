Isaechia.it - Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Gran Hermano parlano di Helena e Javier, e lei confessa: “Volevo farmelo piacere a tutti i costi ma…”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel corso della nona puntata delde Fratello,sono usciti dalla Casa e preso un aereo per Madrid. Il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato ai due concorrenti che saranno ospiti, fino al prossimo lunedì, nella Casa del, versione spagnola del reality show. Mediaset ha infatti avviato una un “esperimento” tra i format italiano e spagnolo delde Fratello, trasmessi rispettivamente da Canale 5 e Telecinco, che prevede uno “scambio” di concorrenti. Lo scorso lunedì Maica Benedicto, modella spagnola di 25 anni, ha varcato la Porta Rossa per trascorrere una settimana nella Casa più spiata d’Italia. Nel frattempo,– pensando di essere stati eliminati – sono arrivati in studio dove si sono lasciati andare a confidenze che hanno ribaltato nuovamente gli equilibri tra loro.