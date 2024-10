Saranno famosi, in scena al Teatro Augusteo dall’8 novembre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Saranno famosi, il musical con la regia di Luciano Cannito, in scena fino al 17 novembre 2024 Il Teatro Augusteo inaugura la nuova stagione teatrale con un musical che ha appassionato intere generazioni: “Saranno famosi. Fame – Il musical”, con la regia di Luciano Cannito, in scena da venerdì 8 a domenica 17 novembre 2024. Sul palco i protagonisti Barbara Cola (Miss. Sherman), Garrison Rochelle (Mr. Myers), Lorenza Mario (Miss Bell), Stefano Bontempi (Mr. Sheinkopf); e con Alice Borghetti (Carmen Diaz), Flavio Gismondi (Nick Piazza), Ginevra Da Soller (Serena Kats), Alfredo Simeone (Joe Vegas), Raymond Ogbogbo (Tyrone Jackson), Alessio Solla (Shlomo), Greta Arditi (Iris Kelly), Arianna Massobrio (Grace), Claudio Carlucci (Goody); e con, direttamente da Amici, Martina Giovannini (Mabel Washington). Impresaitaliana.net - Saranno famosi, in scena al Teatro Augusteo dall’8 novembre Leggi tutta la notizia su Impresaitaliana.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024), il musical con la regia di Luciano Cannito, infino al 172024 Ilinaugura la nuova stagione teatrale con un musical che ha appassionato intere generazioni: “. Fame – Il musical”, con la regia di Luciano Cannito, inda venerdì 8 a domenica 172024. Sul palco i protagonisti Barbara Cola (Miss. Sherman), Garrison Rochelle (Mr. Myers), Lorenza Mario (Miss Bell), Stefano Bontempi (Mr. Sheinkopf); e con Alice Borghetti (Carmen Diaz), Flavio Gismondi (Nick Piazza), Ginevra Da Soller (Serena Kats), Alfredo Simeone (Joe Vegas), Raymond Ogbogbo (Tyrone Jackson), Alessio Solla (Shlomo), Greta Arditi (Iris Kelly), Arianna Massobrio (Grace), Claudio Carlucci (Goody); e con, direttamente da Amici, Martina Giovannini (Mabel Washington).

