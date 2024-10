Sabrina Salerno e il tumore: “Da una donna questi messaggi mi lasciano senza parole” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabrina Salerno ha raccontato e continua a parlare dell’intervento subito a causa di un tumore al seno, una massa maligna che le è stata asportata. L’intervento è riuscito e lei ha espresso il desiderio di tornare alla sua normalità. Com’è ovvio, direte. Eppure il suo esporsi, il tornare in palestra e alla sua routine di sempre hanno generato una reazione a catena di commenti e critiche, spesso piuttosto aspre, spingendola a condividere uno sfogo più che legittimo. Lo sfogo di Sabrina Salerno “Io parlo di questa malattia per condividere con tutte le donne, per mettere l’accento sulla prevenzione, su quanto è importante perché ti può salvare la vita, ma da una donna questi messaggi così mi lasciano scioccata e senza parole“, ha detto in un breve video, dopo aver mostrato tra le storie di Instagram uno scambio di messaggi che l’ha lasciata parecchio amareggiata. Dilei.it - Sabrina Salerno e il tumore: “Da una donna questi messaggi mi lasciano senza parole” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha raccontato e continua a parlare dell’intervento subito a causa di unal seno, una massa maligna che le è stata asportata. L’intervento è riuscito e lei ha espresso il desiderio di tornare alla sua normalità. Com’è ovvio, direte. Eppure il suo esporsi, il tornare in palestra e alla sua routine di sempre hanno generato una reazione a catena di commenti e critiche, spesso piuttosto aspre, spingendola a condividere uno sfogo più che legittimo. Lo sfogo di“Io parlo di questa malattia per condividere con tutte le donne, per mettere l’accento sulla prevenzione, su quanto è importante perché ti può salvare la vita, ma da unacosì miscioccata e“, ha detto in un breve video, dopo aver mostrato tra le storie di Instagram uno scambio diche l’ha lasciata parecchio amareggiata.

