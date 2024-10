Mistermovie.it - Mister Movie | Netflix conferma trama e numero di episodi della seconda stagione di Beef

Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Ladi, la serie antologica dark-comedy di Lee Sung Jin, è ufficialmente in arrivo su, con alcune sorprese nel cast e dettagli sullache accendono l’attesa. Il successoprimaha portato nuove star di primo piano nel progetto, e le aspettative per la continuazioneserie sono molto alte. Oscar Isaac e Carey Mulligan protagonisti2 La nuovavedrà protagonisti due volti noti di Hollywood: Oscar Isaac e Carey Mulligan, che si uniranno a Charles Melton e Cailee Spaeny. Inizialmente, circolavano voci su una possibile partecipazione di Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal, maha ufficialmenteto che non saranno coinvolti in questo capitoloserie.