Militare dell'Esercito disperso dopo un lancio dall'elicottero: trovato morto in fondo al lago

Le ricerche hanno dato il peggiore degli esiti. È stato trovato morto il Militare dell'Esercito scomparso ieri 22 ottobre durante un esercitazione sul lago di Bolsena. Il corpo era adagiato sul fondo a 25 metri di profondità. Come riporta ViterboToday, il Militare apparteneva al

