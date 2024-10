Marotta: «Non sottovalutare lo Young Boys! Stadio? Inter accelera» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Marotta è stato Intercettato al Wankdorf Stadion di Berna dove tra poco, alle ore 21, andrà in scena Young Boys-Inter, sfida valevole per la terza giornata della fase campionato della Champions League. Ecco la sua analisi pre-match, affidata a Prime Video SERENO – Giuseppe Marotta è Intervenuto così prima del fischio d’inizio di Young Boys-Inter: «Inter in emergenza? Io sono sereno perché chi va in campo ha valore, devo dire invece che oggi la cosa importante è non sottovalutare l’avversario che sulla carta è meno forte dell’Inter. Storicamente ha creato grandi problemi alle squadre italiane e va affrontato con determinazione. Altro handicap è il campo sintetico, ma al di là di chi giocherà importante è l’atteggiamento. Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)è statocettato al Wankdorfn di Berna dove tra poco, alle ore 21, andrà in scena, sfida valevole per la terza giornata della fase campionato della Champions League. Ecco la sua analisi pre-match, affidata a Prime Video SERENO – Giuseppevenuto così prima del fischio d’inizio di: «in emergenza? Io sono sereno perché chi va in campo ha valore, devo dire invece che oggi la cosa importante è nonl’avversario che sulla carta è meno forte dell’. Storicamente ha creato grandi problemi alle squadre italiane e va affrontato con determinazione. Altro handicap è il campo sintetico, ma al di là di chi giocherà importante è l’atteggiamento.

Champions League - Inter corsara in Svizzera : Young Boys battuto 0 a 1 - Con questa vittoria, la squadra di Inzaghi si porta aggancia il gruppo di squadre al secondo posto in classifica con 7 punti. Nel prossimo turno l’Inter se la vedrà contro l’Arsenal a San Siro il 6 di novembre. Sul campo in erba sintetica di Berna, i nerazzurri trovano la vittoria grazie a un gol di Thuram al 93? in pieno recupero. (Lapresse.it)

Inter, Inzaghi: "La squadra ha avuto un grande cuore, ci abbiamo creduto fino alla fine" - Dopo la vittoria in extremis contro lo Young Boys in Champions, Simone Inzaghi si gode i tre punti e lo scatto in classifica. "Eravamo in Champions e le partite sono tutte difficili e complicate - ha ... (sportmediaset.mediaset.it)

