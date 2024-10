Maltempo blocca il servizio della metro B/B1 a Roma: interventi in corso per il ripristino (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’improvvisa ondata di Maltempo ha colpito Roma, causando significativi disagi al trasporto pubblico della capitale. In particolare, il servizio della metro B/B1 ha subito un’interruzione, costringendo l’Azienda per la mobilità di Roma a implementare un servizio di autobus sostitutivi. Le autorità stanno ora lavorando per risolvere la situazione e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Interruzione del servizio e provvedimenti presi Il grave evento meteorologico ha provocato un blackout che ha interessato in particolare il sistema della metro B/B1. Atac ha comunicato ufficialmente che, a causa di problemi alle protezioni elettriche, i treni non sono stati in grado di operare regolarmente. Gaeta.it - Maltempo blocca il servizio della metro B/B1 a Roma: interventi in corso per il ripristino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’improvvisa ondata diha colpito, causando significativi disagi al trasporto pubblicocapitale. In particolare, ilB/B1 ha subito un’interruzione, costringendo l’Azienda per la mobilità dia implementare undi autobus sostitutivi. Le autorità stanno ora lavorando per risolvere la situazione e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Interruzione dele provvedimenti presi Il grave evento meteorologico ha provocato un blackout che ha interessato in particolare il sistemaB/B1. Atac ha comunicato ufficialmente che, a causa di problemi alle protezioni elettriche, i treni non sono stati in grado di operare regolarmente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, Metro B chiusa per un blackout: «Colpa del maltempo». Attivate navette sostitutive - La linea B della metropolitana di Roma è ferma per un guasto alla linea elettrica. I passeggeri sono stati fatti scendere dai treni e sono ... (msn.com)

Maltempo: come proteggere l’auto, ecco 10 consigli utili - Maltempo: come proteggere l’auto, ecco 10 consigli utili e cosa fare per non avere problemi con la propria auto durante il maltempo invernale ... (trasporti-italia.com)

Maltempo Milano, temporali in arrivo: allerta meteo arancione in Lombardia. Ecco quando pioverà (e per quanto tempo) - Pioggia, nubi e vento forte. Il maltempo continua ad abbattersi su Milano e sull'intera regione Lombardia, dove è stata diramata un'allerta meteo codice arancione per ... (ilmessaggero.it)