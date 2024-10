Liberoquotidiano.it - "Ma chi si rivede in Renzi?". Occhio alla faccia di BersanI: beccato in diretta | Video

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Prove - di nuovo - di campo largo nel centrosinistra. Ospiti a DiMartedì nella puntata del 22 ottobre, Giuseppe Conte e Pier Luigi. Per l'ex governatore dell'Emilia Romagna "ci vuole che Verdi e Sinistra, 5 Stelle e Pd si alzino un mattino e dicano 'noi abbiamo un patto politico per l'alternativa attorno a questi quattro valori, queste idee essenziali". Noi sappiamo di non bastare, ci mettiamo in movimento nel Paese. Se costruiamo un programma, in quel percorso arriviamo più larghi. Non dobbiamo andare a prendere su, tanto per dirne una chiara, non Italia Viva". Da qui la battuta del leader del Movimento 5 Stelle "Ce l'hai sempre con". E proprio Matteoè il nome che mette i bastoni tra le ruote al cosiddetto campo largo. Ecco allora che il conduttore di La7 getta benzina sul fuoco.