Spazionapoli.it - Lobotka fondamentale, spunta la data del rientro dall’infortunio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ildi Stanislavsi avvicina sempre più: nuova chance a Gilmour per Napoli-Lecce, ma Conte cerchia unaLa prestazione di Gilmour ad Empoli non è stata delle migliori. Per Antonio Conte è stato timido, forse troppo. Lo scozzese, nonostante sia titolare della sua Nazionale e abbia già giocato partite di livello anche in Premier League, si è lasciato tradire dall’emozione di prendere la regia del centrocampo del Napoli. Difficile sostituire, specialmente in un momento in cui lo slovacco era arrivato al massimo della condizione psicofisica. Forse ha raggiunto livelli tecnici mai visti e Conte si augura di rivederlo allo stesso modo appena tornerà a disposizione.