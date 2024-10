Thesocialpost.it - Leonardo DiCaprio, la cantante Elán: “Ho visto stranezze alle sue feste, vampiri e zombie”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il nome diè già finito nel tritacarne mediatico, insieme a quelli di moltissimi suoi colleghi di Hollywood, per aver partecipato più voltediscusseorganizzate da Puff Daddy, il rapper ora sotto inchiesta a seguito di molteplici denunce di violenze sessuali. Ma a mettere ancora di più nei guai il protagonista del film Titanic ci pensa adesso lae influencer messicanache ha rivelato dettagli inquietanti proprio su alcunedia cui avrebbe partecipato.Leggi anche: Puff Daddy a processo, un nuovo caso Epstein per l’America: Hollywood trema Sul suo account TikTok,, che risulta essere la prima artista indipendente dell’America Latina ad aver venduto più di 1,7 milioni di copie, ha confessato di aver partecipato in diverse occasioni a delleesclusive, organizzate a Los Angeles da