Il caso Boccia al maschile Alessandro Giuli e Arianna Meloni | Report e lo scoop sulle alte cariche di FdI

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un nuovoma «al». Con altre chat private svelate. E il ministro della Culturache forse «farebbe bene» a guardare Inter-Juventus domenica 27 ottobre, giorno della prima puntata della nuova stagione di. Per non arrabbiarsi troppo. L’annuncio di Sigfrido Ranucci sule sul coinvolgimento di «di Fratelli d’Italia» ha scatenato una ridda di voci e di ipotesi su quale potrebbe essere lodella trasmissione di Raitre. Si tratterebbe di unsimile a quello dell’imprenditrice di Pompei. «Ma Sanano non c’entra, anzi per me può dare ancora tanto alla Rai», ha detto il conduttore. Tradendo forse con la difesa d’ufficio dell’ex direttore del Tg2 una vicinanza inattesa. Mentre in via del Collegio Romano si interrogano sul possibile ruolo di Francesco Spano e Francesco Gilioli.