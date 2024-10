Anteprima24.it - Gratteri: “I giornalisti ora sono deboli come i magistrati”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Oggi, anche con l’ultima riforma, è impossibile fare informazione. E la colpa è anche dei: quando è stata fatta la riforma Cartabia, a me pare che nonandati alla commissione Giustizia a esporre le proprie ragioni. Oggi i”. Lo ha detto stasera Nicola, Procuratore capo a Napoli, presentando il suo ultimo libro a Lodi “Il grifone”. “Noi– ha aggiunto – siamo poco credibili, siamo, quindi la politica si è organizzata. E la stampa oggi è debole perchè oggi molti proprietari di giornale non hanno l’anima del giornalismo. Non c’è fuoco per informazione, per la conoscenza”.ha sottolineato anche l’importanza di avere valori. “Negli ultimi decenni c’è stato un abbassamento della morale, dell’etica: non c’è più rossore, non c’è più vergogna.