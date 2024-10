Genova: la Superba nella selezione delle migliori mete di viaggio del 2025 secondo Lonely Planet (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Genova, città dotata di un fascino intramontabile, è stata recentemente inserita nella lista delle 30 migliori destinazioni di viaggio del 2025 dalla celebre guida Lonely Planet. Ex capitale del mare e fulcro di cultura e innovazione, la città ligure si afferma sempre di più come meta ideale per viaggiatori in cerca di esperienze autentiche. Questo riconoscimento mette in luce il suo patrimonio storico, le tradizioni culinarie e il futuro sostenibile che la attende. Genova nel cuore di poeti e scrittori Genova ha ispirato numerosi artisti e intellettuali nel corso dei secoli, diventando una vera e propria musa per poeti e scrittori. Fabrizio De André, uno dei cantautori più amati d’Italia, la descrive come una madre, un luogo dove ha appreso il significato stesso della vita. Gaeta.it - Genova: la Superba nella selezione delle migliori mete di viaggio del 2025 secondo Lonely Planet Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, città dotata di un fascino intramontabile, è stata recentemente inseritalista30destinazioni dideldalla celebre guida. Ex capitale del mare e fulcro di cultura e innovazione, la città ligure si afferma sempre di più come meta ideale per viaggiatori in cerca di esperienze autentiche. Questo riconoscimento mette in luce il suo patrimonio storico, le tradizioni culinarie e il futuro sostenibile che la attende.nel cuore di poeti e scrittoriha ispirato numerosi artisti e intellettuali nel corso dei secoli, diventando una vera e propria musa per poeti e scrittori. Fabrizio De André, uno dei cantautori più amati d’Italia, la descrive come una madre, un luogo dove ha appreso il significato stesso della vita.

