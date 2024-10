Diddy, ecco cosa pensano i suoi figli in merito alle accuse e al carcere (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Diddy ha sette figli e pure loro, a causa sua, sono finiti nel trambusto mediatico che ha portato il suo arresto. I più grandi si chiamano Christian King, Justin Dior, Chance e le gemelle Jessie James e D’Lila Star. E proprio loro oggi hanno rotto il silenzio in merito all’arresto e alle accuse. La dichiarazione ufficiale dei figli di Diddy è stata lanciata attraverso un post di Instagram condiviso sui social da parte di tutti loro. Nell’immagine c’è una foto di famiglia, mentre nella caption possiamo leggere ciò che stanno provando adesso: “L’ultimo mese ha devastato la nostra famiglia” – hanno scritto – “Molti hanno giudicato sia lui che noi in base alle accuse, alle teorie del complotto e alle false narrazioni che sono diventate assurde sui social media. Siamo uniti, sostenendoti in ogni passo. Ci aggrappiamo alla verità, sapendo che prevarrà. Biccy.it - Diddy, ecco cosa pensano i suoi figli in merito alle accuse e al carcere Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha settee pure loro, a causa sua, sono finiti nel trambusto mediatico che ha portato il suo arresto. I più grandi si chiamano Christian King, Justin Dior, Chance e le gemelle Jessie James e D’Lila Star. E proprio loro oggi hanno rotto il silenzio inall’arresto e. La dichiarazione ufficiale deidiè stata lanciata attraverso un post di Instagram condiviso sui social da parte di tutti loro. Nell’immagine c’è una foto di famiglia, mentre nella caption possiamo leggere ciò che stanno provando adesso: “L’ultimo mese ha devastato la nostra famiglia” – hanno scritto – “Molti hanno giudicato sia lui che noi in baseteorie del complotto efalse narrazioni che sono diventate assurde sui social media. Siamo uniti, sostenendoti in ogni passo. Ci aggrappiamo alla verità, sapendo che prevarrà.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Abbandona" i figli minorenni e non paga per il loro mantenimento : narcotrafficante in carcere - La polizia investigativa del Cile ha arrestato un 56enne di Taranto ricercato dall’agosto 2019 per concorso in traffico di stupefacenti e violazione degli obblighi di assistenza familiare. Gli agenti hanno dato esecuzione al mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura Generale di... (Perugiatoday.it)

Chiara Ferragni, smentita la storia con Silvio Campara: le foto con la moglie e i figli - Le recenti foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi hanno confermato i rumors sulla fine della presunta storia d'amore tra Silvio Campara, CEO di Golden Goose, e Chiara Ferragni. L'imprenditore è ... (msn.com)

Omicidio a Nova Milanese: donna 63enne uccisa a coltellate dal cognato, era intervenuta per difendere la figlia - L'esplosione di violenza dello zio contro la nipote 28enne dopo l'ennesima lite condominiale, forse per il parcheggio di una macchina. Il 62enne è stato arrestato per omicidio e tentato omicidio ... (milano.corriere.it)

Sapete che i figli di Roberto Ciufoli hanno sedici anni di differenza? Ecco chi sono e con chi li ha avuti - Roberto Ciufoli ha due figli di cui è innamoratissimo, ma sapete che tra loro c'è una grande differenza d'età? Conosciamoli insieme! (donnapop.it)