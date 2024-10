Anteprima24.it - Città Metropolitana del Sannio, Forza Italia: “Una beffa, la frenesia di Mastella dettata dal panico di fine carriera”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Clemente, con la proposta della “del”, sembra confondere concetti e normative già ben definite. La creazione di una, come stabilito dalla riforma degli enti locali e dalla legge 56/2014, riguarda specifiche aree urbane del Paese e richiede una base giuridica e territoriale solida”, così Vincenzo Fuschini, capogruppo diin Consiglio provinciale. “, invece, invita a far parte di questo progetto anche comuni che non confinano con Benevento, creando una sorta di confusione tra la nozione di “area vasta”,e unione di comuni”, continua Fuschini. “Questa operazione appare più come un tentativo di crearsi uno spazio politico, forse come reazione al declino politico a Benevento”, aggiunge.