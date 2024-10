Anticipazioni Uomini e Donne: Petali Rossi Per Marcello E Giada! (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Anticipazioni Uomini e Donne: Marcello lascia il programma con Giada che stava frequentando. Primi piccoli screzi, invece, tra Gemma e il suo pretendente Fabio! È stata registrata da poche ore una nuova puntata di Uomini e Donne che ha visto come protagonista soprattutto Marcello. Messina, infatti, ha deciso di abbandonare la trasmissione con Giada, la dama che aveva iniziato a frequentare nelle precedenti registrazioni. Spazio poi anche a Gemma ed ancora una volta a Barbara. Anticipazioni Uomini e Donne: Marcello e Giada vanno via insieme dal programma! Da poco è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, che si è aperta con Marcello Messina al centro dello studio. Il noto cavaliere del programma stava già frequentando la dama Giada e i due avevano parlato molto bene di questa conoscenza che stava procedendo nella direzione giusta. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Uomini e Donne: Petali Rossi Per Marcello E Giada! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)lascia il programma conche stava frequentando. Primi piccoli screzi, invece, tra Gemma e il suo pretendente Fabio! È stata registrata da poche ore una nuova puntata diche ha visto come protagonista soprattutto. Messina, infatti, ha deciso di abbandonare la trasmissione con, la dama che aveva iniziato a frequentare nelle precedenti registrazioni. Spazio poi anche a Gemma ed ancora una volta a Barbara.vanno via insieme dal programma! Da poco è stata registrata una nuova puntata di, che si è aperta conMessina al centro dello studio. Il noto cavaliere del programma stava già frequentando la damae i due avevano parlato molto bene di questa conoscenza che stava procedendo nella direzione giusta.

