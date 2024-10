Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 12:30 (Di martedì 22 ottobre 2024) Viabilità DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 12.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO CIRCOLazioNE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRDAE E AUTOSTRADE DELLA Regione SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL’A1 FIRENZE Roma TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma CHE AL MOMENTO NON PROVOCA DISAGI MA COMUNQUE PRESTARE ATTENZIONE. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 12:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)DEL 22 OTTOBREORE 12.20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAL MOMENTO CIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRDAE E AUTOSTRADE DELLASEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL’A1 FIRENZETRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONECHE AL MOMENTO NON PROVOCA DISAGI MA COMUNQUE PRESTARE ATTENZIONE.

VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 11.20 AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRDAE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE PASSIAMO AI LAVORI SULLA

SUL TRATTO URBANO PERMANGONO CODE ALL'ALTEZZA DELLA TANGENZIALE IN DIREZIONE DEL CENTRO INFINE SU VIA PONTINA PER UN VEICOLO IN PANNE CODE TRA POMEZIA E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE ROMA

VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 09.35 IN APERTURA CODE SULL'A24 ROMA TERAMO TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO VERSO ROMA PROSEGUENDO PIU AVANTI SUL TRATTO URBANO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E FIORENTINI MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA SI RALLENTA ALL'ALTEZZA DI TOR CERVARA SUL RACCORDO