Tenta di comprare una bici da 4mila e 500 euro con documenti falsi, arrestato (Di martedì 22 ottobre 2024) Ha Tentato di comprare una e-bike del valore di 4mila e 500 euro con un finanziamento, esibendo copia della richiesta alla finanziaria e una carta d’identità falsa e intestata a una persona inesistente. Sono stati gli agenti di Polizia della squadra mobile della Questura di Udine della questura Udinetoday.it - Tenta di comprare una bici da 4mila e 500 euro con documenti falsi, arrestato Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Hato diuna e-bike del valore die 500con un finanziamento, esibendo copia della richiesta alla finanziaria e una carta d’identità falsa e intestata a una persona inesistente. Sono stati gli agenti di Polizia della squadra mobile della Questura di Udine della questura

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Reazione a Catena 21 ottobre 2024 : i Meno Tre vincono 4mila euro - Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 21 ottobre 2024. Il gioco di Rai1, quest’anno. (Ascoltitv.it)

La dea bendata bacia un fortunato vincitore nel Reggino : vinti al Lotto 14mila euro - La dea bendata bacia Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, dove un fortunato giocatore ha portato a casa una vincita di 14mila euro nell'ultimo concorso del Lotto, tenutosi sabato 19 ottobre. Come riportato dall'Agipro, confermando ancora una volta la passione degli italiani per. (Reggiotoday.it)

Motociclista scivola sulla ghiaia. Il giudice dà la colpa al Comune . Ora un risarcimento di 84mila euro - Cosa che nel caso non era stata fatta. Da qui la richiesta al Comune di risarcire il motociclista scivolato sul ghiaino. Costa caro al Comune di Barberino quel ghiaino sulla strada del lago di Bilancino: il Tribunale di Firenze lo ha condannato a pagare un sostanzioso risarcimento al motociclista che d’improvviso aveva perso il controllo del mezzo, a causa dei sassolini presenti sul manto ... (Lanazione.it)