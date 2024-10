Sgombero contestato a Cardito: tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La mattina del 22 ottobre 2024 ha visto un’intensa escalation di tensioni a Cardito, dove si è svolto un previsto Sgombero di una palazzina destinata all’abbattimento. Questo episodio non è solo un atto amministrativo, ma è emblematico delle difficoltà abitative che coinvolgono diverse famiglie in una zona già fragile. Le autorità locali si trovano ad affrontare una situazione complessa, con la presenza di manifestanti che si oppongono all’azione, creando di fatto un clima di grande conflitto. La situazione sul campo: un’affluenza massiccia di manifestanti La mattinata si è aperta con scene di forte tensione presso l’edificio in questione, dove centinaia di persone si sono barricate al suo interno, rifiutandosi di abbandonare la propria abitazione. Gaeta.it - Sgombero contestato a Cardito: tensioni tra manifestanti e forze dell’ordine Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La mattina del 22 ottobre 2024 ha visto un’intensa escalation di, dove si è svolto un previstodi una palazzina destinata all’abbattimento. Questo episodio non è solo un atto amministrativo, ma è emblematico delle difficoltà abitative che coinvolgono diverse famiglie in una zona già fragile. Le autorità locali si trovano ad affrontare una situazione complessa, con la presenza diche si oppongono all’azione, creando di fatto un clima di grande conflitto. La situazione sul campo: un’affluenza massiccia diLa mattinata si è aperta con scene di forte tensione presso l’edificio in questione, dove centinaia di persone si sono barricate al suo interno, rifiutandosi di abbandonare la propria abitazione.

Cardito - protesta per sgombero palazzina : persone barricate nell'edificio - Centinaia di persone, tra residenti e sostenitori, si sono barricate all'interno dell'edificio per opporsi all'intervento, mentre all'esterno si sono radunati altri manifestanti in segno di protesta. Mattinata di tensione a Cardito, dove un intero quartiere è insorto contro lo sgombero e l'imminente abbattimento di una palazzina in via Bologna.