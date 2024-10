Secondo il New York Times è il giardino più bello del mondo: si trova nel Lazio ed è un sogno ad occhi aperti (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il giardino di Ninfa nel Lazio è stato recentemente incoronato dal New York Times come il giardino più bello del mondo. Un riconoscimento che non sorprende coloro che hanno avuto la fortuna di passeggiare tra i suoi sentieri incantati. Situato nel Comune di Cisterna, in provincia di Latina, questo giardino non è solo un capolavoro di bellezza naturale, ma anche un luogo intriso di storia e cultura che si intrecciano in un perfetto equilibrio. Il giardino di Ninfa si estende su una superficie di circa otto ettari e rappresenta un esempio straordinario di giardino all’inglese, caratterizzato da un’armoniosa combinazione di elementi naturali e architettonici. Creato dalla famiglia Caetani nel XX secolo, si trova sopra i resti di una città medievale un tempo prospera. Gaeta.it - Secondo il New York Times è il giardino più bello del mondo: si trova nel Lazio ed è un sogno ad occhi aperti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildi Ninfa nelè stato recentemente incoronato dal Newcome ilpiùdel. Un riconoscimento che non sorprende coloro che hanno avuto la fortuna di passeggiare tra i suoi sentieri incantati. Situato nel Comune di Cisterna, in provincia di Latina, questonon è solo un capolavoro di bellezza naturale, ma anche un luogo intriso di storia e cultura che si intrecciano in un perfetto equilibrio. Ildi Ninfa si estende su una superficie di circa otto ettari e rappresenta un esempio straordinario diall’inglese, caratterizzato da un’armoniosa combinazione di elementi naturali e architettonici. Creato dalla famiglia Caetani nel XX secolo, sisopra i resti di una città medievale un tempo prospera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neonati sepolti in giardino - l’amica della 22enne : “È andata a New York serena - quella tranquillità ora mi fa paura” - Anche l’amica ribadisce che la 22enne non ha fatto trapelare nulla: “Era tutto normale, non c’era un accenno di pancia e lei era come sempre. La giovane, che ha scoperto tutto da internet, si dice comprensibilmente sconvolta: “Ho dovuto ripercorrere tutto passo dopo passo perché mi hanno interrogata al Ris. (Tpi.it)

Neonati sepolti in giardino : chi è Chiara Petrolini - la madre 22enne indagata. Dall’attività in parrocchia alla vacanza a New York - La 22enne alterna lo studio al lavoro di baby sitter. L’autopsia ha stabilito che il bambino era nato vivo e che aveva avuto una gestazione di almeno 40 settimane. Ma in questa agghiacciante storia i neonati trovati morti nel giardino sono due: il primo è stato trovato il 9 agosto, il secondo nei giorni scorsi in seguito ad attività investigativa. (Tpi.it)

Bambini sepolti in giardino a Parma - chi è la 22enne accusata di infanticidio. Il fidanzato - la vacanza a New York e l'ombra della confessione - «La classica famiglia perfetta». Papà imprenditore, mamma impiegata, figlia 22enne iscritta all'Università, facoltà di Giurisprudenza. Fino a quando la scoperta... (Leggo.it)