Sannio Festival: Un evento imperdibile dedicato alla canzone napoletana a Benevento (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Sannio Festival della Voce e della canzone napoletana si prepara a riportare la tradizione musicale partenopea al centro dell'attenzione, con la sua quarta edizione che si svolgerà a Benevento dal 25 al 27 ottobre. L'iniziativa è promossa dal Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" e fa parte del progetto "Viaggio nella storia della canzone inedita". Attraverso una serie di master-class e spettacoli, il Festival mira a valorizzare la cultura musicale di Napoli, offrendo un palcoscenico per talenti emergenti e appassionati della canzone classica napoletana. Un programma ricco di eventi al Teatro San Vittorino L'evento si svolgerà presso il Teatro San Vittorino e vedrà la direzione artistica del maestro Luigi Ottaiano.

Sannio Festival - tutto pronto per la quarta edizione della kermesse - La manifestazione si conclude con la finale del Sannio Festival della voce e della canzone napoletana inedita, in scena alle ore 20:00. Alle ore 20:00 avrà luogo la gara canora per la migliore esecuzione della canzone napoletana edita, cui verrà assegnato il premio Sergio Bruni. Alle ore 18:00, segue Pusilleco, a cura di Angela Civile, con la partecipazione di Mario Maglione. (Anteprima24.it)

