Sabato 26 ottobre "i mercoledì van in trasferta" e presentano il libro "Quelli dei mercoledì coi grilli per la testa" (Di martedì 22 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre alle 17 in Libreria Romagnosi l'associazione di volontariato Fabbrica&Nuvole nell'ambito del ciclo di iniziative letterarie con al centro la nostra Piacenza, presenta il libro con i racconti scritti da 26 tra narratori e narratrici del nostro territorio o che hanno ambientato Ilpiacenza.it - Sabato 26 ottobre "i mercoledì van in trasferta" e presentano il libro "Quelli dei mercoledì coi grilli per la testa" Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 22 ottobre 2024)26alle 17 in Libreria Romagnosi l'associazione di volontariato Fabbrica&Nuvole nell'ambito del ciclo di iniziative letterarie con al centro la nostra Piacenza, presenta ilcon i racconti scritti da 26 tra narratori e narratrici del nostro territorio o che hanno ambientato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Circolo Arci Ardenza - sabato 26 ottobre cena e spettacolo di Fabio Nocchi per la realizzazione del parco inclusivo di Kyra - Sabato 26 ottobre, alle 20.30 al Circolo A.R.C.I Ardenza "Le mi bimbe", si svolgerà una serata con cena e spettacolo di Fabio Nocchi. L'evento è organizzato per realizzare il Parco inclusivo di Kyra. Per prenotazioni: 347.5903402 (Mario), 339.4424048 (Susi). . (Livornotoday.it)

Sclerodermia - controlli gratuiti sabato 26 ottobre all’ospedale di Bergamo - LA GIORNATA DEL CICLAMINO. Appuntamento storico promosso dal Gils, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, l’Asst Papa Giovanni XXIII organizza controlli gratuiti rivolti a chi ha riconosciuto i primi sintomi della sclerodermia. (Ecodibergamo.it)

Sclerodermia : sabato 26 ottobre controlli gratuiti al Papa Giovanni XXIII - Il nostro centro, specificamente dedicato alla diagnosi e al trattamento della sclerodermia, si inserisce nel contesto di un grande ospedale generalista che consente l’approccio globale e multidisciplinare alla malattia. sclerodermia. In occasione della Giornata del Ciclamino, appuntamento storico promosso dal GILS (Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia), l’ASST Papa Giovanni XXIII ... (Bergamonews.it)