Resta incastrata tra le rocce per recuperare il cellulare | salvata dopo 7 ore

Nel tentativo di recuperare il telefono caduto tra le rocce, una ragazza di 23 anni si è trovata intrappolata a testa in giù in una fessura molto stretta ma profonda tre metri. Una spiacevole situazione che si è conclusa, per fortuna senza conseguenze, soltanto dopo sette ore. È successo nella Hunter Valley, in Australia.

