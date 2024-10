Nuove dimissioni protette per famiglie che assistono persone non autosufficienti (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 30 settembre, una significativa iniziativa è stata introdotta per sostenere le famiglie che si prendono cura a domicilio di parenti non autosufficienti dimessi dagli ospedali. Questo progetto, frutto di una collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno e gli Ambiti Territoriali Sociali di Ascoli, San Benedetto del Tronto e dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, offre un’assistenza mirata ai pazienti che necessitano di supporto continuativo dopo la dimissione ospedaliera. Il progetto di dimissioni protette Il programma “dimissioni protette in Integrazione Sociosanitaria” è stato attivato per garantire un supporto adeguato a persone con perdita di autonomia che vengono ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione. Gaeta.it - Nuove dimissioni protette per famiglie che assistono persone non autosufficienti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Dal 30 settembre, una significativa iniziativa è stata introdotta per sostenere leche si prendono cura a domicilio di parenti nondimessi dagli ospedali. Questo progetto, frutto di una collaborazione tra l’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli Piceno e gli Ambiti Territoriali Sociali di Ascoli, San Benedetto del Tronto e dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, offre un’assistenza mirata ai pazienti che necessitano di supporto continuativo dopo la dimissione ospedaliera. Il progetto diIl programma “in Integrazione Sociosanitaria” è stato attivato per garantire un supporto adeguato acon perdita di autonomia che vengono ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione.

