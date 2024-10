Ilfattoquotidiano.it - Mamma e figlio rischiano di annegare: 48enne si tuffa dalla crociera e li salva, ma muore mentre torna a riva

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Stava trascorrendo le sue vacanze incon la sua famiglia quando, all’improvviso, ha sentito delle urla provenire dal mare: erano una madre e il suo bambino alla disperata ricerca di aiuto. È stato un attimo, in cui probabilmente non ha nemmeno pensato alle conseguenze, così si è lanciato a recuperarli,ndo la vita a entrambi. Ma Jamie Lambros, 48 anni, non è sopravvissuto a quel gesto eroico. Lo scorso 7 ottobre, il newyorchese si trovava sull’Isola di Bermuda insieme a 11 parenti. Il destino ha voluto che, quello stesso giorno, una madre e ildi 10 anni decidessero di andare al mare, ignorando gli avvertimenti sulle acque mosse che la polizia locale aveva lanciato per far fronte al rischio uragano. Poco più tardi, madre esono rimasti bloccaticorrente e non sono più riusciti a risalire a, rischiando, così, di finire risucchiati dal mare.