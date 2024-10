Gaeta.it - L’arte a sostegno della salute: “Arkan e i Palloncini” per il reparto di ematologia a Pagani

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un evento importante si avvicina nel cuore di, in provincia di Salerno. Si tratta dello spettacolo "e i", un'iniziativa di beneficenza che si terrà sabato 26 ottobre alle ore 21 presso l'auditorium Sant'Alfonso Maria de Liguori. L'iniziativa è organizzata per raccogliere fondi destinati aldidell'ospedale "Tortora". L'evento è fruttocollaborazione tra l'associazione Polymnia Onlus e la Locanda Almayer Onlus, con il patrocinio del Comune di. Una serata di musica e narrazione per la solidarietà "e i" non è solo uno spettacolo, ma un'esperienza artistica che cerca di coniugare cultura e solidarietà. La produzione è finalizzata a migliorare le risorse dell'dell'ospedale "Tortora", unfondamentale per la diagnosi e la cura delle patologie ematologiche.