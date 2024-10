Il governo ipotizza un taglio agli stipendi dei dirigenti ma nessuno sa quali. Forza Italia: “Un errore” (Di martedì 22 ottobre 2024) Tra i segnali, più di immagine che di sostanza, che la presidenza del Consiglio vorrebbe lanciare con la prossima legge di bilancio c’è, forse, la riduzione degli stipendi di alcuni manger pubblici. Le retribuzioni verrebbero allineate a quelle del capo del governo, scendendo da 240mila a 160mila euro lordi l’anno. Al momento però nessuno sa quale sarà il perimetro dell’intervento. Saranno inclusi i dirigenti della P.A. o la norma interessa solo i vertici di enti e associazioni, oltre a strutture private che ricevono contributi dallo Stato? Tutti sono preoccupati ma le di indicazioni precise non ce ne sono. Non hanno aiutato le parole del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo: “Non smentisco niente. Ne abbiamo parlato in Consiglio dei ministri, la norma non è ancora scritta e vediamo che cosa succede nei prossimi giorni”. Ilfattoquotidiano.it - Il governo ipotizza un taglio agli stipendi dei dirigenti ma nessuno sa quali. Forza Italia: “Un errore” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tra i segnali, più di immagine che di sostanza, che la presidenza del Consiglio vorrebbe lanciare con la prossima legge di bilancio c’è, forse, la riduzione deglidi alcuni manger pubblici. Le retribuzioni verrebbero allineate a quelle del capo del, scendendo da 240mila a 160mila euro lordi l’anno. Al momento peròsa quale sarà il perimetro dell’intervento. Saranno inclusi idella P.A. o la norma interessa solo i vertici di enti e associazioni, oltre a strutture private che ricevono contributi dallo Stato? Tutti sono preoccupati ma le di indicazioni precise non ce ne sono. Non hanno aiutato le parole del ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo: “Non smentisco niente. Ne abbiamo parlato in Consiglio dei ministri, la norma non è ancora scritta e vediamo che cosa succede nei prossimi giorni”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Due anni di Governo Meloni - stipendi più alti per gli insegnanti - sblocco assunzioni sul sostegno - ripristino voto in condotta. Sul sito istituzionale l’elenco delle azioni svolte - Spazio anche per la scuola. . Sul sito istituzionale l’elenco delle azioni svolte sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Sul sito istituzionale, c'è un PDF di quasi 60 pagine con l'elenco di tutte le misure effettuate. L'articolo Due anni di Governo Meloni, stipendi più alti per gli insegnanti, sblocco assunzioni sul sostegno, ripristino voto in condotta. (Orizzontescuola.it)

Manovra - il governo vuole abbassare il tetto degli stipendi dei manager pubblici a 160mila euro - Eppure neanche un mese fa, il ministro della Pa Zangrillo ipotizzava di alzare o addirittura eliminare il limite alla retribuzione introdotto nel 2011. Continua a leggere . Ora il governo starebbe pensando di abbassare il tetto degli stipendi dei manager pubblici da 240mila a 160mila euro lordi annui. (Fanpage.it)

Stipendi docenti - Valditara : “Sono bassi perché dal 2009 al 2020 non ci sono stati aumenti. Con noi al governo più soldi negli ultimi 2 anni” - . Con noi al governo più soldi negli ultimi 2 anni” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rivendica i risultati ottenuti dal governo Meloni sul fronte del miglioramento delle condizioni economiche dei docenti. L'articolo Stipendi docenti, Valditara: “Sono bassi perché dal 2009 al 2020 non ci sono stati aumenti. (Orizzontescuola.it)