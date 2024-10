Gaeta.it - “I Dimenticati”: il nuovo saggio di Bruno Gemelli esplora le vite di personaggi trascurati dalla storia

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, noto giornalista e scrittore calabrese, torna in libreria con il suo ultimo, “I”, pubblicato da Città del Sole di Reggio Calabria. Questa opera continua la suazione di figure storiche e contemporanee, spesso rimaste nel limbo dell’oblio. Attraverso una narrazione che unisce passato e presente,desidera riportare alla luceche meritano di essere ricordati e celebrati per i loro contributi, specialmente quelli legati alla Calabria. La montagna di figure dimenticate “I” racchiude una selezione di cinquanta, uomini e donne, calabresi e non, che si differenziano tra loro per età, epoca e origine. Questa opera non cerca di esaurire il tema della dimenticanza, ma piuttosto di stimolare una riflessione su quanto spesso latrascuri figure meritevoli di attenzione.