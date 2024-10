“Grande Fratello”, voci velenose sulla nuova arrivata dalla Spagna: cos’è successo (Di martedì 22 ottobre 2024) News tv. “Grande Fratello”, l’arrivo di Maica ha già scatenato chiacchiere e discussioni tra i concorrenti. La giovane, proveniente dal “Grande Fratello” spagnolo e inizialmente scambiata per Shaila e Lorenzo, ha subito attirato l’attenzione degli altri inquilini. La sua permanenza nella casa romana del GF sarà di circa una settimana, e fin dai primi istanti ha preso in mano la situazione, richiamando i ragazzi per le condizioni poco igieniche del bagno e della cucina. La nuova gieffina ha voluto chiarire subito le sue aspettative ai compagni di avventura. Non c’è dubbio: Maica non si tirerà indietro nel fare valere le sue opinioni. Ma andiamo a scoprire insieme che cosa è successo. Tvzap.it - “Grande Fratello”, voci velenose sulla nuova arrivata dalla Spagna: cos’è successo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 22 ottobre 2024) News tv. “”, l’arrivo di Maica ha già scatenato chiacchiere e discussioni tra i concorrenti. La giovane, proveniente dal “” spagnolo e inizialmente scambiata per Shaila e Lorenzo, ha subito attirato l’attenzione degli altri inquilini. La sua permanenza nella casa romana del GF sarà di circa una settimana, e fin dai primi istanti ha preso in mano la situazione, richiamando i ragazzi per le condizioni poco igieniche del bagno e della cucina. Lagieffina ha voluto chiarire subito le sue aspettative ai compagni di avventura. Non c’è dubbio: Maica non si tirerà indietro nel fare valere le sue opinioni. Ma andiamo a scoprire insieme che cosa è

Al “Grande Fratello” vanno in onda le ossessioni di Maica - la nuova concorrente spagnola (VIDEO) - Eletta Miss Turismo Spagna nel 2022, ha rappresentato il suo Paese nello Sri Lanka e ha vissuto alcuni mesi a Milano, riporta il sito caffeina, dove ha migliorato il suo italiano. Per ulteriori aggiornamenti sulle dinamiche della casa, continua a seguire UrbanPost e scopri come si evolverà il soggiorno della nuova concorrente spagnola. (Urbanpost.it)

“Grande Fratello” - arrivano le scuse di Enzo Paolo per quanto detto sul vip - . Nel corso della serata si è discusso di quanto avvenuto durante la settimana e non sono mancate eliminazioni e nomination. News TV. Come ogni lunedì sera su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello. In settimana si era lasciato andare a un commento: “Non era un grande ballerino, faceva le pulizie a casa mia“. (Tvzap.it)

“Grande Fratello” - concorrenti sconvolte da Shaila : “Siamo scioccate” - cos’è successo - L’ex velina ha ridimensionato il rapporto con il pallavolista, dichiarando che fuori non l’avrebbe aspettato. Ragazze, non erano solo dei bacetti“. News Tv. Anche le altre concorrenti sono rimaste scioccate dal comportamento di Shaila. Durante il confronto, però, Shaila ha ridimensionato il rapporto con Javier. (Tvzap.it)