Gli antibiotici e cure eque per tutti

La riunione dei Ministri della Salute del G7 si è tenuta ad Ancona dal 9 all'11 ottobre. Il Ministro della Salute italiano, il Prof. Orazio Schillaci, ha ospitato i Ministri degli Stati Membri e dei Paesi ospiti (Albania, Brasile, India, Sudafrica e Arabia Saudita), il Commissario Europeo per la salute e la sicurezza alimentare e i rappresentanti di organizzazioni internazionali quali la FAO, l'OMS e l'OCSE. I Ministri si sono impegnati a migliorare i sistemi sanitari e ad assicurare un accesso equo alle cure e a contromisure sicure, accessibili e di qualità, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito, grazie a un migliore coordinamento a livello nazionale, regionale e globale al fine di garantire la sicurezza sanitaria globale e raggiungere la copertura sanitaria universale.

