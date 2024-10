Giretto d’Italia, medaglia d’argento per Piacenza come città "amica" della mobilità sostenibile (Di martedì 22 ottobre 2024) medaglia d’argento per Piacenza nell’edizione 2024 del “Giretto d’Italia”, seconda solo a Padova nella classifica generale che vede Bolzano al terzo posto. Sulla scia dei risultati conseguiti negli anni passati, che quasi sempre hanno portato la città sui gradini più alti del podio, il territorio Ilpiacenza.it - Giretto d’Italia, medaglia d’argento per Piacenza come città "amica" della mobilità sostenibile Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di martedì 22 ottobre 2024)pernell’edizione 2024 del “”, seconda solo a Padova nella classifica generale che vede Bolzano al terzo posto. Sulla scia dei risultati conseguiti negli anni passati, che quasi sempre hanno portato lasui gradini più alti del podio, il territorio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclismo su pista - Mondiali Ballerup 2024 : medaglia d’argento per Consonni nell’omnium - Uno splendido Simone Consonni si prende la medaglia d’argento nell’omnium ai Mondiali di ciclismo su pista 2024 di scena a Ballerup, in Danimarca. Si tratta della terza medaglia per la spedizione azzurra dopo il bronzo nell’inseguimento femminile e lo straordinario oro di ieri di Jonathan Milan con tanto di record del mondo nell’inseguimento individuale. (Sportface.it)

Ariston Group di Fabriano ottiene riconoscimento per la sostenibilità : medaglia d’argento da Ecovadis - L’impegno di Ariston Group nel perseguire obiettivi di sostenibilità non solo tiene conto dell’innovazione tecnologica e della protezione dell’ambiente, ma risponde anche a una domanda crescente da parte di consumatori e investitori per pratiche aziendali più etiche. I traguardi di Ariston Group nel campo della sostenibilità Negli ultimi anni, Ariston Group ha intrapreso coraggiose iniziative ... (Gaeta.it)

Atletica Savoca sul podio agli Italiani Cadetti - Santi Arici vince la medaglia d’argento - Arici si è piazzato al secondo. L’Atletica Savoca è salita sul podio tricolore grazie alla luccicante medaglia d’argento messa al collo da Santi Arici ai Campionati Italiani Cadetti, rassegna dedicata agli under 16, che si è svolta a Caorle, in provincia di Venezia, per il terzo anno consecutivo. (Messinatoday.it)