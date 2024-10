Terzotemponapoli.com - Delio Rossi: “Scudetto? Inter, poi Napoli e Juve. Rinnovo Kvara? Il suo valore deve essere …”

(Di martedì 22 ottobre 2024)su Kavara: ”Quando un giocatore gioca così bene e si dimostraun uomo chiave, allora il suoobbligatoriamente riconosciuto” A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, èvenuto, ex allenatore del Lecce. Queste le sue parole: Sulla Fiorentina, bisognava dare del tempo in più a Palladino? “Secondo me si dovrebbe dare del tempo a tutti. Noi diamo delle valutazioni con un lasso di tempo molto breve. Nelle prime tre, quattro giornate giochi con squadre incomplete, il mercato è ancora aperto, i nuovi acquisti spesso arrivano dopo. Quindi giochi con delle riserve. Secondo me solo dopo 10 partite puoi dare delle valutazioni corrette, accurate, fare bilanci prima é inutile, rischi solo di prendere fischi per fiaschi”.