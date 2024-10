Cinema: Cortellesi, una emozione vedere mio film con Mattarella (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (LaPresse) – “E’ stato davvero molto emozionante questa proiezione alla presenza del presidente della Repubblica”. Così Paola Cortellesi commossa al termine della proiezione del suo film ‘C’è ancora domani’ proiettato alla sede dell’Anica, a Roma, per l’anniversario degli 80 anni dell’associazione, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un lungo applauso ha accompagnato gli istanti finali della pellicola e al termine della proiezione il capo dello Stato si è complimentato con la regista e gli attori del film. Lapresse.it - Cinema: Cortellesi, una emozione vedere mio film con Mattarella Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (LaPresse) – “E’ stato davvero molto emozionante questa proiezione alla presenza del presidente della Repubblica”. Così Paolacommossa al termine della proiezione del suo‘C’è ancora domani’ proiettato alla sede dell’Anica, a Roma, per l’anniversario degli 80 anni dell’associazione, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio. Un lungo applauso ha accompagnato gli istanti finali della pellicola e al termine della proiezione il capo dello Stato si è complimentato con la regista e gli attori del

