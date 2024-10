Chiuso il pastificio "abusivo": maxi multa di 10 mila euro e sequestrati 60 kg di pasta (Di martedì 22 ottobre 2024) Individuato un pastificio "abusivo" gestito da un italiano e da un cittadino originario della Cina. La scoperta è stata fatta a Monza nella giornata di oggi, lunedì 21 ottobre, dagli agenti della polizia locale in collaborazione con i tecnici di Ats Brianza.Come riporta MonzaToday, durante un Milanotoday.it - Chiuso il pastificio "abusivo": maxi multa di 10 mila euro e sequestrati 60 kg di pasta Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Individuato un" gestito da un italiano e da un cittadino originario della Cina. La scoperta è stata fatta a Monza nella giornata di oggi, lunedì 21 ottobre, dagli agenti della polizia locale in collaborazione con i tecnici di Ats Brianza.Come riporta MonzaToday, durante un

Monza - chiuso un pastificio e 10mila euro di multa : “Odore nauseabondo e sporcizia ovunque” - Non solo, dato che il laboratorio operava con macchinari non conformi per la produzione dei suoi alimenti. Il nucleo di agenti specializzati nel servizio di tutela del consumatore, supportati dai tecnici Ats di Monza, hanno infatti scoperto che il laboratorio innanzitutto non era in regola, dato che non aveva mai acquisito la necessaria Scia sanitaria, una notifica obbligatoria per l’apertura ... (Ilgiorno.it)

Chiuso il pastificio "abusivo" : maxi multa di 10 mila euro e sequestrati 60 kg di pasta - Individuato un pastificio "abusivo" nel cuore di Monza. La scoperta è stata fatta nella giornata di oggi, lunedì 21 ottobre, dagli agenti della polizia locale di Monza in collaborazione con i tecnici di Ats Brianza. Durante un controllo in un laboratorio artigianale specializzato nella... (Monzatoday.it)