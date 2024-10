Berlin Falling: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film (Di martedì 22 ottobre 2024) Berlin Falling: dal cast al finale, tutte le curiosità sul film Berlin Falling è un film thriller tedesco del 2017 diretto da Ken Duken, dove si racconta la storia di un soldato in pensione che raccoglie un misterioso autostoppista, dando vita ad eventi inaspettati. Giocando nei territori del thriller on the road che può in un primo momento ricordare il classico The Hitcher – La lunga strada della paura, Ken Durken – anche attore protagonista – si dirige in una differente direzione toccando argomenti come il terrorismo di matrice islamica in una prospettiva però piuttosto inusuale. Per gli appassionati del genere, è dunque un film da non perdere, specialmente ora grazie al suo passaggio televisivo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Berlin Falling. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 22 ottobre 2024): dalallesulè unthriller tedesco del 2017 diretto da Ken Duken, dove si racconta la storia di un soldato in pensione che raccoglie un misterioso autostoppista, dando vita ad eventi inaspettati. Giocando nei territori del thriller on the road che può in un primo momento ricordare il classico The Hitcher – La lunga strada della paura, Ken Durken – anche attore protagonista – si dirige in una differente direzione toccando argomenti come il terrorismo di matrice islamica in una prospettiva però piuttosto inusuale. Per gli appassionati del genere, è dunque unda non perdere, specialmente ora grazie al suo passaggio televisivo. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principalirelative a

