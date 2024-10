ATP Vienna 2024: Musetti, Tiafoe e de Minaur avanzano, Thiem ai saluti (Di martedì 22 ottobre 2024) Checché se ne possa dire da qualunque angolo del mondo, oggi a Vienna è finita un’era per il tennis austriaco. Un’altra, perché l’uscita di scena dal professionismo di Dominic Thiem rappresenta la conclusione di un secondo grande viaggio. Il primo fu quello di Thomas Muster, cui riuscì di diventare numero 1 del mondo. Il trentunenne di Wiener Neustadt non ce l’ha fatta, ma anche lui uno Slam se l’è portato a casa. E oggi, contro Luciano Darderi, ha ricevuto il saluto della Wiener Stadthalle accolta per l’ultimo viaggio. A lungo, peraltro, neppure sembrato tale, ma l’illusione è durata un solo set. Per Darderi il prossimo avversario sarà Jack Draper: il britannico si è comunque dovuto impegnare, perché Kei Nishikori non sarà quello degli anni migliori, ma è pur sempre un giocatore ancora ostico per tanti, tantissimi. Anche per uno che è riuscito ad arrivare in semifinale agli US Open. Oasport.it - ATP Vienna 2024: Musetti, Tiafoe e de Minaur avanzano, Thiem ai saluti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Checché se ne possa dire da qualunque angolo del mondo, oggi aè finita un’era per il tennis austriaco. Un’altra, perché l’uscita di scena dal professionismo di Dominicrappresenta la conclusione di un secondo grande viaggio. Il primo fu quello di Thomas Muster, cui riuscì di diventare numero 1 del mondo. Il trentunenne di Wiener Neustadt non ce l’ha fatta, ma anche lui uno Slam se l’è portato a casa. E oggi, contro Luciano Darderi, ha ricevuto il saluto della Wiener Stadthalle accolta per l’ultimo viaggio. A lungo, peraltro, neppure sembrato tale, ma l’illusione è durata un solo set. Per Darderi il prossimo avversario sarà Jack Draper: il britannico si è comunque dovuto impegnare, perché Kei Nishikori non sarà quello degli anni migliori, ma è pur sempre un giocatore ancora ostico per tanti, tantissimi. Anche per uno che è riuscito ad arrivare in semifinale agli US Open.

Highlights Darderi-Thiem 7-6 6-2 - primo turno Atp Vienna 2024 (VIDEO) - twitter. Il video con gli highlights del match di primo turno dell’Atp 500 di Vienna 2024 tra Luciano Darderi e Dominic Thiem. com/le2bZaQADI — Jeu Blanc (@JeuBlanc_off) October 22, 2024 The post Highlights Darderi-Thiem 7-6 6-2, primo turno Atp Vienna 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. TABELLONE MONTEPREMI Highlights Darderi-Thiem, primo turno Atp Vienna 2024 (VIDEO) C’EST LA FIN ... (Sportface.it)

Atp Vienna 2024 - Dominic Thiem chiude la carriera : commozione dopo il match con Darderi - twitter. L’ex numero 3 del mondo e campione Us Open nel 2020 ha potuto così salutare il suo pubblico con tutti i ringraziamenti di rito, con la voce che non ha nascosto una forte commozione. Un fuera de serie. com/XZCTpv5mze — Victorio Grigera (@vgrigera_) October 22, 2024 The post Atp Vienna 2024, Dominic Thiem chiude la carriera: commozione dopo il match con Darderi appeared first on ... (Sportface.it)

Luciano Darderi pone fine alla carriera di Dominic Thiem : vince l’azzurro in due set a Vienna - Il break per Darderi arriva subito e nel quinto gioco diventano due: la partita dal punto di vista tecnico diventa poco significante, poiché Thiem non riesce più ad esprimere neanche il tennis energico e volenteroso del primo set. Il viaggio di Dominic Thiem nel tennis professionistico si interrompe a casa sua, in mezzo alla sua gente, a Vienna. (Oasport.it)