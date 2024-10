Ilrestodelcarlino.it - Antonov: "C’è amarezza per questa sconfitta"

(Di martedì 22 ottobre 2024) Una gara che rimarrà a lungo nella memoria per l’intensità con la quale è stata vissuta quella tra Yuasa Battery e la Sonepar Padova che ha visto il successo al tie break della squadra patavina. Di certo resta negli annali della pallavolo italiana perché con 2 ore e 58 minuti è il match dalla durata più lunga attualmente nella storia della Superlega. Lo sanno bene i protagonisti in campo che non si sono risparmiati assolutamente anche nei momenti concitati dei videocheck finali che hanno in pratica condizionato l’esito finale.