Amica.it - Zendaya omaggia Cher: i capelli sono lunghissimi

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), lisci come la seta. Un signature look che più indicativo di così non si può: le lunghe chiome diuna fonte d’ispirazione da ormai mezzo secolo. E, con un abito di Bob Mackie vintage, è solo l’ultima in ordine di tempo a rendere omaggio alla cantante dei record (è nel Guinnes dei primati per aver piazzato un singolo alla numero 1 in quattro diverse decadi) e al suo iconico hairlook. La capigliatura è liscia, scura, con la riga nel mezzo. Un segno distintivo dia cui non intende certo rinunciare. «A 80 anni continuerò a portare i jeans ed ilunghi», raccontava ospite a Good Morning Britain sfidando, ancora una volta, gli stereotipi legati all’età. L’attrice, 28 anni, ha celebrato la diva a Cleveland alla cerimonia della Rock & Roll Hall Of Fame.