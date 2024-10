Ilnapolista.it - Weah: «Al Psg mi dissero che dovevo imparare da Cavani, per il modo in cui lavorava»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Tim, esterno della Juventus, ha rilasciato un’intervista a The Athletic. “Entra e, mentre si siede per l’intervista, si impegna a mettere il telefono in modalità silenziosa e se lo infila in tasca. Il suodi comportarsi è educato, pacato e coinvolgente“. Alla Juventus non è l’unico figlio d’arte. C’è Thuram, il figlio minore di Lilian, l’anno scorso c’era anche Chiesa.parla della sua vita a Torino, del suo gioco e di come si trova con Motta allenatore.: «Inizialmente il calcio non era un passatempo» È a Torino da poco più di un anno. «È una città bella e tranquilla», dice. «Non è una città caotica come Milano. O New York, per quel che conta. Penso che sia perfetta per un atleta. Qui si conduce una vita piuttosto semplice». Come arriva a giocare a calcio? «Sinceramente, i miei genitori non mi hanno imposto il football. È qualcosa che ho finito per fare e basta.