Verona, indagato poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) – indagato per eccesso colposo di legittima difesa il poliziotto che ha causato la morte di Moussa Diarra, il giovane che a Verona aveva aggredito alcuni agenti nella zona della stazione veronese. "Sono personalmente a disposizione per la tutela morale, legale e ogni forma di assistenza per l'agente della Polizia di Stato", afferma il L'articolo Verona, indagato poliziotto che ha sparato e ucciso Moussa Diarra proviene da Webmagazine24.

Verona - indagato l’agente Polfer che ha ucciso un migrante. L’ira del Siulp : “E’ stato costretto” - “A chi propone letture fuorvianti e ingenerose dell’accaduto, ricordiamo che i poliziotti hanno pochi istanti per poter decidere come reagire di fronte a situazioni emergenziali. Il 26enne originario del Mali, residente in Italia da 8 anni, stava aggredendo l’agente con un coltello nella stazione ferroviaria di Verona. (Dayitalianews.com)

