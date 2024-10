Terracina, capo scout accusato di abusi su tre ragazzini (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono stati accolti in udienza davanti al gip i tre ragazzini che hanno denunciato di aver subito abusi sessuali e “porno-ricatti” da un aiuto capo scout di 19 anni mentre si trovavano nei locali della loro parrocchia, a Terracina, in provincia di Latina. Con loro, per supportarli, una psicologa. Il diciannovenne, arrestato la scorsa estate, ora si trova agli arresti domiciliari, accusato di pornografia minorile e violenza sessuale. A denunciarlo, invece, tre minorenni: un quattordicenne, un sedicenne e un bambino di appena 10 anni. Violentati da un capo scout a Terracina: cosa è successo I primi a denunciare il diciannovenne sono stati i due adolescenti che hanno raccontato di aver ricevuto su Instagram delle richieste di foto intime dal profilo di una loro coetanea. Dietro a questa ragazzina, però, si nascondeva il diciannovenne. Thesocialpost.it - Terracina, capo scout accusato di abusi su tre ragazzini Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sono stati accolti in udienza davanti al gip i treche hanno denunciato di aver subitosessuali e “porno-ricatti” da un aiutodi 19 anni mentre si trovavano nei locali della loro parrocchia, a, in provincia di Latina. Con loro, per supportarli, una psicologa. Il diciannovenne, arrestato la scorsa estate, ora si trova agli arresti domiciliari,di pornografia minorile e violenza sessuale. A denunciarlo, invece, tre minorenni: un quattordicenne, un sedicenne e un bambino di appena 10 anni. Violentati da un: cosa è successo I primi a denunciare il diciannovenne sono stati i due adolescenti che hanno raccontato di aver ricevuto su Instagram delle richieste di foto intime dal profilo di una loro coetanea. Dietro a questa ragazzina, però, si nascondeva il diciannovenne.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terracina : un capo scout accusato di abusi sessuali su tre minorenni - indagini in corso - L’udienza e il supporto legale Durante l’udienza, i minorenni sono stati affiancati da un avvocato, il quale ha dichiarato che i verbali contenenti le testimonianze sarebbero stati trasmessi al pubblico ministero. Dopo aver ottenuto il materiale, ha minacciato di diffonderlo, creando un clima di paura e costringendo i minorenni a partire per un incontro privato. (Gaeta.it)

Capo scout accusato di abusi su tre ragazzini a Terracina : fra loro un bimbo di 10 anni - I tre ragazzini hanno raccontato davanti alla gip degli abusi subiti da parte del loro capo scout, un ragazzo di qualche anno più grande: le violenze nei locali di una parrocchia di Terracina.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Terracina / Caporalato - scoperti 15 lavoratori in nero e irregolari in due aziende agricole - Dopo le recenti operazioni che hanno interessato diverse aziende nelle aree di Latina, Sabaudia, Terracina e Fondi, è stato eseguito un ulteriore intervento su due aziende agricole a Terracina, scelte […] L'articolo Terracina / Caporalato, scoperti 15 lavoratori in nero e irregolari in due aziende agricole sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)