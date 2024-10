Temptation Island serata finale con ascolti top | lo share superiore al 23% a 182 su Sisal it

Liberoquotidiano.it - Temptation Island, serata finale con ascolti top: lo share superiore al 23% a 1,82 su Sisal.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) - Roma, 21 ottobre 2024 – Cresce l'attesa per il grandell'edizione autunnale di, che andrà in onda domani sera su Canale 5. Secondo i pronostici degli esperti, l'ultima puntata potrebbe segnare un nuovo record di, con unostimato intorno al 23,25%. La possibilità under/over è al 50% e offerta a quota a 1,82. Questo risultato potrebbe consacrare l'edizione 2024 come una delle più seguite di sempre nella storia del reality. Tuttavia, la concorrenza sarà agguerrita: su Rai1 andrà in onda la miniserie Mike, dedicata a Mike Bongiorno, un grande evento che potrebbe sottrarre una parte degli, intaccando il successo di. Il reality show, ormai appuntamento fisso per milioni di telespettatori, ha visto un successo crescente, puntata dopo puntata, conin costante aumento e picchi del 23,9%.