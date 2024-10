Stipendio docenti e ATA artt. 47 e 70: si continuerà a ricevere con qualifica di ruolo. Nuova procedura su rata dicembre. INFORMATIVA (Di lunedì 21 ottobre 2024) La RTS di Napoli ha diffuso l'INFORMATIVA n. 16 del 7 ottobre 2024 con la quale fornisce indicazioni sulla gestione dei contratti del personale docente e ATA di ruolo su supplenza, articoli 47 e 70 del CCNL 2019-21. L'INFORMATIVA fa riferimento al Messaggio NoiPA del 30 settembre, in cui si comunicava che i contratti di tale tipologia da quest'anno sono gestiti centralmente dal sistema NoiPA in cooperazione applicativa con il sistema SIDI con esclusione di qualsiasi intervento da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato. L'articolo Stipendio docenti e ATA artt. 47 e 70: si continuerà a ricevere con qualifica di ruolo. Nuova procedura su rata dicembre. INFORMATIVA . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La RTS di Napoli ha diffuso l'n. 16 del 7 ottobre 2024 con la quale fornisce indicazioni sulla gestione dei contratti del personale docente e ATA disu supplenza, articoli 47 e 70 del CCNL 2019-21. L'fa riferimento al Messaggio NoiPA del 30 settembre, in cui si comunicava che i contratti di tale tipologia da quest'anno sono gestiti centralmente dal sistema NoiPA in cooperazione applicativa con il sistema SIDI con esclusione di qualsiasi intervento da parte delle Ragionerie territoriali dello Stato. L'articoloe ATA. 47 e 70: sicondisu

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gelli, Federico D’Amato e i terroristi neri, il triangolo dietro la strage - Pacificamente acclarato sin dagli anni '60 il favoreggiamento dell'eversione neofascista da parte di ambienti militari e di sicurezza, con conseguente intossicazione delle indagini su questa area, app ... (editorialedomani.it)

Inflazione e buoni pasto: la battaglia per un pranzo di qualità - La pausa pranzo degli italiani si evolve tra tradizione e innovazione, con un crescente interesse per il cibo sano e sostenibile. Un'indagine Edenred e BVA Doxa evidenzia come il 90% scelga ancora il ... (italiaatavola.net)

Difesa decimata, ma c’è ancora speranza - La febbre che ha fermato Kolasinac e Hien aumenta l’emergenza retroguardia dell’Atalanta all’anti vigilia della gara di Champions con il Celtic. L’influenza però potrebbe presto scomparire, ma si deci ... (calcioatalanta.it)