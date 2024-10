“Sì, ci siamo sposati”. Annuncio a sorpresa dalla coppia più bella di Canale 5: matrimonio in chiesa (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un momento meraviglioso per la bellissima coppia di Canale 5. Per loro c’è stato il secondo matrimonio e c’è una spiegazione dietro la loro scelta di risposarsi, a distanza di due anni. Sono stati loro ad annunciare la lieta notizia sui rispettivi profili Instagram, postando anche le prime immagini della cerimonia, che si è tenuta esattamente nella giornata di sabato 19 ottobre. La coppia di Canale 5 ha confermato il secondo matrimonio. Il sì c’è stato in Emilia-Romagna, la regione originaria della ragazza. Per prendere parte a questo lieto evento si sono messi a bordo di una Porsche di colore nero, un’automobile d’epoca per la precisione,. Non sono stati molti gli invitati, dato che c’erano i figli, gli altri parenti e gli amici più stretti. Leggi anche: “Nozze più vip e più importanti d’Italia”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Un momento meraviglioso per la bellissimadi5. Per loro c’è stato il secondoe c’è una spiegazione dietro la loro scelta di risposarsi, a distanza di due anni. Sono stati loro ad annunciare la lieta notizia sui rispettivi profili Instagram, postando anche le prime immagini della cerimonia, che si è tenuta esattamente nella giornata di sabato 19 ottobre. Ladi5 ha confermato il secondo. Il sì c’è stato in Emilia-Romagna, la regione originaria della ragazza. Per prendere parte a questo lieto evento si sono messi a bordo di una Porsche di colore nero, un’automobile d’epoca per la precisione,. Non sono stati molti gli invitati, dato che c’erano i figli, gli altri parenti e gli amici più stretti. Leggi anche: “Nozze più vip e più importanti d’Italia”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monica - Anastasia - Carla : gli italiani (e la loro vita di coppia) visti dalle escort - Abitudini, pregi, difetti e inquietudini degli italiani visti da chi, per mestiere, ha imparato a conoscere l'animo più profondo del Paese. The post Monica, Anastasia, Carla: gli italiani (e la loro vita di coppia) visti dalle escort appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

L'incidente sulla Palermo-Sciacca : la coppia morta e i loro tre bambini (in gravissime condizioni) vivevano a Ribera - Viveva a Ribera la coppia di tunisini, Walid Moussa e Zina Koski Moussa, rispettivamente di 40 e 42 anni, morti stamattina lungo la Palermo-Sciacca, tra Altofonte e lo svincolo per Giacalone nel Palermitano. . E anche i tre figli della coppia - di 4, 6 e 8 anni - che viaggiano sui sedili posteriori. (Agrigentonotizie.it)

Coppia in arresto. La base dello spaccio era la loro casa - Rifornivano di droga i clienti utilizzando come base la propria abitazione in città. . P. G. Martedì i carabinieri della Compagnia di Legnano, hanno arrestato un uomo e una donna – 36 lui, pregiudicato, e 30 anni lei, incensurata -, conviventi, italiani e residenti a Legnano, indagati in concorso per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e destinatari rispettivamente della custodia ... (Ilgiorno.it)