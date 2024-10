Tpi.it - Se mi lasci non vale: coppie, concorrenti e coach del docureality di Rai 2

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Se minon, cast,, conduttore edeldi Rai 2 Quali sono ledi Se minon? Ildi Rai 2 va in onda dal 21 ottobre 2024 alle ore 21.20 con la conduzione di Luca Barbareschi. Seisi mettono alla prova vivendo per un mese e mezzo in una villa alle porte di Roma ripresi dalle telecamere h24. Si tratta diin crisi, alcune anche con figli, che affrontano questo viaggio nei sentimenti per capire se proseguire insieme o meno. Il programma racconta le storie di questenormali unite da un intento comune: il desiderio di riprendere i fili della loro storia che si è complicata con il tempo e di provare a capirsi veramente. Non si vince nulla, si vince la propria felicità e quella della coppia facendo chiarezza nella propria vita.