Gaeta.it - Retake Roma: volontari in azione contro il degrado del verde pubblico

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’incessante lavoro deidievidenzia le carenze nel servizio di manutenzione del. Questa iniziativa, volta a migliorarne il decoro, si svolge in un contesto in cui le istituzioni sembrano mancare di risorse e supporto adeguato. Il gruppo, composto da giovani e meno giovani, sta portando avanti un’significativa per il rinnovamento e la cura degli spazi verdi in città, contribuendo così al benessere della comunità. L’impegno deididisi sono contraddistinti per il loro impegno costante nella pulizia e riqualificdegli spazi pubblici. Senza il supporto adeguato del Servizio Giardini, che soffre di carenze di personale e budget, questi cittadini attivi si sono presi l’incombenza di prendersi cura delurbano.