Rachele Somaschini, la pilota milanese conquista il (quarto) titolo di Campionessa Italiana Rally Femminile 2024 a Sanremo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – Un altro traguardo raggiunto per Rachele Somaschini: la giovane pilota milanese ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana Rally Femminile 2024, affiancata da Giulia Zanchetta sulla Citroen C3 Rally2 di RS TEAM gestita da FPF Sport, al Rally di Sanremo. Somaschini, testimonial della Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica (malattia da cui è affetta dalla nascita), già fresca vincitrice del titolo assoluto nella serie TER - Tour European Rally 2024, ha affrontato con grinta quest’ultimo appuntamento di Campionato Italiano Rally, dall’esito tutt’altro che scontato. Nonostante la leadership in classifica Femminile di Somaschini alla vigilia della gara rivierasca - a coefficiente 1,5 - la lotta per il titolo era infatti ancora del tutto aperta e, viste le condizioni, del tutto imponderabile nell’esito. Ilgiorno.it - Rachele Somaschini, la pilota milanese conquista il (quarto) titolo di Campionessa Italiana Rally Femminile 2024 a Sanremo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre– Un altro traguardo raggiunto per: la giovanehato ildi, affiancata da Giulia Zanchetta sulla Citroen C32 di RS TEAM gestita da FPF Sport, aldi, testimonial della Fondazione Ricerca sulla Fibrosi Cistica (malattia da cui è affetta dalla nascita), già fresca vincitrice delassoluto nella serie TER - Tour European, ha affrontato con grinta quest’ultimo appuntamento di Campionato Italiano, dall’esito tutt’altro che scontato. Nonostante la leadership in classificadialla vigilia della gara rivierasca - a coefficiente 1,5 - la lotta per ilera infatti ancora del tutto aperta e, viste le condizioni, del tutto imponderabile nell’esito.

