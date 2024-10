Pisa conferma: indagini per truffa su Maria Rosaria Boccia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Da Pisa arriva la conferma di indagini a carico di Maria Rosaria Boccia: si procede contro di lei per truffa relative ad un progetto che riguardava un immobile nel 2021. indagini preliminari, la Procura della Repubblica guidata da Teresa Angela Camelio ha ritenuto di dover ufficializzare la notizia – già anticipata giorni fa come raccontò Pisa conferma: indagini per truffa su Maria Rosaria Boccia L'Identità . Lidentita.it - Pisa conferma: indagini per truffa su Maria Rosaria Boccia Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Daarriva ladia carico di: si procede contro di lei perrelative ad un progetto che riguardava un immobile nel 2021.preliminari, la Procura della Repubblica guidata da Teresa Angela Camelio ha ritenuto di dover ufficializzare la notizia – già anticipata giorni fa come raccontòpersuL'Identità .

